Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang/-Vaihingen/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende (14.02.2020 bis 16.02.2020) in Wohnungen an der Vaihinger Landstraße, an der Schmellbachstraße, an der Gietmannstraße und an der Silberwaldstraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen am Freitag (14.02.2020) zwischen 17.40 Uhr und 22.15 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentüre in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Silberwaldstraße ein, durchsuchten Schränke und Schubladen und erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. An der Schmellbachstraße brachen die Täter zwischen Freitag, gegen 17.30 Uhr und Sonntag, gegen 15.45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein, indem sie die Terrassentüre mit brachialer Gewalt aufhebelten. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung, ob sie auch etwas stahlen, ist bislang unklar. An der Gietmannstraße hebelten Einbrecher am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr die Kellertüre eines Mehrfamilienhauses auf. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch unbekannt. Am Freitag hebelte ein bislang unbekannter Mann gegen 21.50 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Vaihinger Landstraße auf. Durch das Hebeln zersprang offenbar die Glasscheibe des Fensters, wodurch ein Nachbar auf den mutmaßlichen Einbruchsversuch aufmerksam wurde. Dieser schrie dem Unbekannten hinterher, der daraufhin flüchtete. Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, mit weißer oder heller Skimütze und hellgrauer oder hellblauer Daunenjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell