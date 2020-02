Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (15.02.2020) das Auto einer 28-Jährigen, das in der Straße Am Sportpark geparkt war, gestohlen. Die Frau stellte den grauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen SB-QU 20 gegen 14.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ab. Danach besuchte sie ein Sportturnier. Den Fahrzeugschlüssel deponierte sie in ihrer Sporttasche in Sichtweite der Tribüne. Gegen 22.00 Uhr bemerkte sie, dass der Schlüssel nicht mehr in der Tasche war. Als sie sich zu ihrem Parkplatz begab, musste sie feststellen, dass auch das Auto fehlte. Der Zeitwert des Autos beträgt rund 20.000 Euro. Zeugen des mutmaßlichen Diebstahls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

