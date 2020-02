Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag (15.02.2020) auf der Gaisburger Brücke ereignet hat und bei dem beide Fahrerinnen angeben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Eine 31-jährige Fahrerin eines Peugeot 207 fuhr gegen 14.50 Uhr von der Talstraße auf die Gaisburger Brücke in Richtung Mercedesstraße. Zeitgleich fuhr eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Porsche Carrera, von der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen, die Auffahrtsrampe auf die Gaisburger Brücke hinauf, dort bog sie nach links in Richtung Mercedesstraße ab. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzung, beide Fahrerinnen gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

