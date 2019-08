Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord-Schwartauer Landstraße / Auffallen um jeden Preis - Radfahrer mit 1,78 Promille

Lübeck (ots)

Wer lautstark grölend, mit dem Handy am Ohr und laute Musik hörend mit dem Fahrrad an einer Polizeikontrolle vorbeifährt, sollte damit rechnen, dass er kontrolliert wird. So geschehen am heutigen Donnerstag (29.08.).

Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz, bemerkten gegen 00:30 einen 27-jährigen Lübecker mit seinem Fahrrad, als er an den Polizisten in der Schwartauer Landstraße vorbeifuhr. Der Radler wollte besonders witzig sein und drehte vor den Beamten noch auf dem Parkplatz eines dort angesiedelten Supermarktes einige Runden und meinte, dass er so die Kontrolle und das Anhalten erschweren würde. Bei einem eigenen Schlenker stürzte er und konnte dann kontrolliert werden. Verletzt wurde der Mann bei dem Sturz nicht.

Ein Alkohol-Test ergab 1,78 Promille, zudem besteht der Verdacht, dass Marihuana konsumiert wurde. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell