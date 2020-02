Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Täter ist am frühen Montagmorgen (17.02.2020) in eine Gaststätte an der Rotenwaldstraße eingebrochen und hat Bargeld aus einem Spielautomaten gestohlen. Ein Zeuge bemerkte gegen 04.50 Uhr zunächst Geräusche aus der Gaststätte und dann die aufgebrochene Türe. Er sah einen Unbekannten Richtung Leipziger Platz rennen und verständigte die Polizei. Der Täter hatte die Tür der Gaststätte aufgehebelt, in der Gaststube einen Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Der Unbekannte war etwa 165 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und Bluejeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

