Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in ein Pfarrbüro

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Pfarrbüro an der Hochstraße ein. In den Büros durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

