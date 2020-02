Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mann überfallen - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag (15.02.2020) einen 27 Jahre alten Mann überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Der 27-Jährige hob gegen 16.00 Uhr Bargeld an einem Bankautomaten am Leonhardsplatz ab, als ein Unbekannter versuchte, ihm die Geldscheine aus der Hand zu reißen. Zwischen den beiden entwickelte sich ein Gerangel, wobei es dem Täter gelang, die Geldscheine an sich zu nehmen und in Richtung Wilhelmsplatz zu flüchten. Das Opfer erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen Bei dem Unbekannten soll es sich um einen rund 40 Jahre alten und zirka 190 Zentimeter großen Mann handeln. Er war von kräftiger Statur, trug einen Vollbart und soll von orientalischem Erscheinungsbild gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer grauen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

