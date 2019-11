Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 38-Jähriger vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (04.11.) wurde ein 38-Jähriger ohne festen Wohnsitz vorläufig festgenommen, nachdem er versuchte, in ein Lokal in der RheinBerg Galerie auf der Hauptstraße einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge benachrichtigte die Polizei, nachdem er gegen 01:00 Uhr verdächtige Geräusche wahrnahm; der Mann beschädigte eine Scheibe des Geschäfts mit Wurfgeschossen. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen dann in unmittelbarer Nähe des Tatortes an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige wegen diverser Eigentumsdelikte bereits mehrfach in Erscheinung trat; zuletzt am 02.11. in Soest. Aufgrund der möglichen Fluchtgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. (ma)

