POL-RBK: Odenthal - Mofafahrer gestürzt - Kinder spannten Schnur über die Fahrbahn

Am Sonntagnachmittag (03.11.) stürzte ein 25-jähriger Mofa-Fahrer aus Köln auf der Straße Hirschweg in Voiswinkel infolge einer Vollbremsung und verletzte sich leicht. Ursache für die Vollbremsung war eine Schnur, die Kinder über die Fahrbahn gespannt hatten.

Der Kölner fuhr gegen 15:45 Uhr die Straße Hirschweg von der Küchenberger Straße kommend entlang und wollte links in den Hirschweg in Fahrtrichtung Grüner Weg abbiegen. Als der Fahrer die Schnur wenige Zentimeter vor seinem Gefährt bemerkte, machte er eine Vollbremsung. Dabei geriet das Mofa des 25-Jährigen ins Rutschen und fiel auf die Seite. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Ermittlungen stehen zwei Kinder im Alter von 13 Jahren im Verdacht, die Schnur gespannt zu haben. In einer ersten Anhörung äußerten die beiden Jungen, sich "nichts Böses gedacht zu haben". (ma)

