Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Serie von Einbrüchen

Leichlingen (ots)

In Leichlingen kam es zwischen Montag und Dienstag (29.10.) zu einer Serie von Einbrüchen. Betroffen waren zwei Firmen und eine Gaststätte. Des Weiteren wurde ein PKW zerkratzt.

Zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Firma auf der Opladener Straße einzubrechen. Die Täter hinterließen Einbruchsspuren, gelangten aber nicht ins Innere des Gebäudes. Zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in eine nebenstehende Firma in derselben Lokalität. Die Täter gelangten zwar ins Innere des Gebäudes, scheiterten aber an den Sicherheitsvorkehrungen der Büroräumlichkeiten.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen 22:00 Uhr und 08:15 Uhr in der Straße Bremsen. Unbekannte Täter brachen in eine Gaststäte ein und entwendeten mehrere Schlüssel. Bei der Tat wurden diverse Gegenstände beschädigt; der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Außerdem zerkratzten Unbekannte zwischen 16:00 Uhr und 11:30 Uhr einen auf der Straße Am Weiher abgestellten Mercedes C350. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

