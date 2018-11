POL-HS: Pkw BMW entwendet

Wegberg-Merbeck (ots) - Ein schwarzer Pkw BMW M 4 wurde durch unbekannte Täter in der Nacht zum 29. November (Donnerstag) entwendet. Das Fahrzeug ist mit HS-Kennzeichen ausgestattet und parkte in einer Einfahrt an der Hallerstraße.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell