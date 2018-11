POL-HS: Pkw Jaguar Land Rover gestohlen

Wegberg (ots) - Ein schwarzer Pkw Jaguar Land Rover mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) war die Beute unbekannter Täter. Diese stahlen das Fahrzeug aus einer Einfahrt an der Marktstraße. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 29. November, gegen 2.30 Uhr. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

