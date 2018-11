POL-HS: Bei Weihnachtsmarktbesuch bestohlen

Wegberg (ots) - Am Dienstag (27. November) wurde einem 49-jährigen Mann aus Wegberg, während des Besuchs des Weihnachtsmarktes am Rathausplatz, die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet.

Im Gedränge der beginnenden Weihnachtsmärkte kommt es vermehrt zu Diebstählen von Handys oder Geldbörsen. Die Diebe nutzen das Gedränge auf den Märkten und die vorweihnachtliche Stimmung der Besucher aus, um ihnen ihre Wertgegenstände zu stehlen. Um nicht Opfer eines Diebstahls zu werden, rät die Polizei:

o Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. o Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. o Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder an Stuhllehnen hängen. In Restaurants oder Cafés Taschen nicht an die Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoß oder auf den Boden stellen, fixiert zwischen Ihren Füßen. o Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie brauchen.

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Tipps den Weihnachtsmarkt besuchen können, ohne bestohlen zu werden und wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit! Wenn Sie trotzdem Opfer eines Taschendiebstahls wurden oder einen solchen beobachtet haben, wenden Sie sich umgehend an den Notruf der Polizei 110!

