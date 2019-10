Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: "Mobile Kulturgeschichte live erleben" Saisonfinale im Polizeioldtimer Museum Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bilder zu der Meldung stehen zum Download unter www.polizeipresse.de im Anhang zu dieser Meldung zur Verfügung.

Martin Ahlich (Polizeipressesprecher)

Letzter Öffnungstermin am Sonntag, 6. Oktober

Am Sonntag, 06. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, bietet sich in diesem Jahr die letzte Möglichkeit der Museumsbesichtigung. Über 90 Fahrzeuge umfasst die Sammlung der Marburger Polizisten zwischenzeitlich, darunter befinden sich teilweise einmalige Exponate. Einige der Polizeioldies aus dem Marburger Museum waren zuletzt wieder im Kino und Fernsehen zu bewundern, z. B. im "Taunuskrimi" des ZDF der Opel Rekord D, der Mitte der siebziger Jahre auf Hessens Straßen zu sehen war. "Derzeit stehen erneut Filmaufnahmen auf der Tagesordnung, unter anderem auch in der Nähe von Wiesbaden", gibt der Vorsitzende Eberhard Dersch preis, "mehr wird allerdings noch nicht verraten." Wer die historischen Polizeifahrzeuge aus der einzigartigen Marburger Sammlung noch einmal aus der Nähe bewundern will, hat nur noch eine Gelegenheit in diesem Jahr. Unter dem Motto: "Mobile Kulturgeschichte live erleben" öffnet das Marburger Museum an diesem Sonntag nochmals seine Pforten. Viele Zehntausend Besucher nutzten bisher diese außergewöhnliche Möglichkeit seit der Öffnung im Jahr 2003. Die liebevoll gepflegten historischen Polizeifahrzeuge der Marburger Museumsmacher, angefangen von einem außergewöhnlichen Fiat 500 bis hin zum Panzerwagen sind in zwei Hallen und einer Freifläche ausgestellt und laden die Besucher zum Verweilen ein. Natürlich ist jedes der Fahrzeuge ausführlich mit einer Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert über jedes einzelne informieren kann. Ausruhen und "stärken" kann man sich zudem im schicken Vereinsheim. Im Mittelpunkt des Museums stehen die zumeist einmaligen historischen Polizeifahrzeuge des Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V., diese gehören zwischenzeitlich zur größten Sammlung von Polizeifahrzeugen in ganz Deutschland.

Such- und Ratespiel für Kinder

Auch die jungen Besucher kommen auf ihre Kosten, denn sie haben u. a. die Möglichkeit mit einem Such- und Ratespiel die Polizeifahrzeugsammlung zu erkunden und so ganz neue Eindrücke rund um die Polizei-Oldies zu sammeln. Wer alle Fragen des Ratespiels richtig beantwortet, bekommt anschließend eine kleine Belohnung. Sicherlich kommen auch wieder einige private Oldtimerbesitzer zu diesem letzten Öffnungstermin in diesem Jahr und sorgen damit für eine zusätzliche Attraktion.

Nächste Museumsöffnung April 2020

Übrigens, die nächste Möglichkeit zur Besichtigung wird sich erst Mitte April nächsten Jahres ergeben, denn das Museum geht in die Winterpause. "Daher sollten Interessierte diese letzte Möglichkeit nochmals nutzen", wünscht sich der Vorsitzende Eberhard Dersch abschließend. Das Museum befindet etwas außerhalb von Marburg, an der Kreisstraße 69 in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Infos zum Museum mit vielen Bildern sowie einer Anfahrtsskizze findet man auf www.polizeioldtimer.de.

Text: Eberhard Dersch

Rückfragen bitte an:



Eberhard Dersch

1. Vorsitzender des

Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V.



info@polizeioldtimer.de

www.polizeioldtimer.de

Facebook: https://www.facebook.com/Polizeioldtimermuseum

Twitter: https://twitter.com/Polizeioldtimer

