Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kollision zweier Busse - Polizei sucht Zeugen; Fußgänger verletzt - Polizei bittet um Hinweise; Kellereinbrüche festgestellt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kollision zweier Busse - Polizei sucht Zeugen

Da sich nach der Kollision zweier Busse niemand verletzt meldete, verzichtete man auf die Hinzuziehung der Polizei. Nachdem sich im Nachhinein eine Mitfahrerin bei den Stadtwerken doch verletzt meldete, ermittelt die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen und/oder etwaigFußgänger verletzt - Polizei bittet um Hinweisee weitere Verletzte, sich zu melden. Der Unfall zwischen den Bussen war am Dienstag, 24. September, gegen 07.30 Uhr an der Haltestelle Elisabethkirche auf der Deutschhausstraße. Beide Busse fuhren zunächst hintereinander her von der Ketzerbach zur Biegenstraße und hielten an der Bushaltestelle an. Beim Wegfahren kam es zur Kollision der Busse, wobei an einem Bus hinten drei Scheiben und am anderen der linke Außenspiegel und die Fahrerkabine beschädigt wurden. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Gibt es weitere verletzte Fahrgäste? Etwaige Zeugen und/oder Verletzte werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. (Tel. 06421/406-0).

Schönstadt - Fußgänger verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Nach der Schilderung eines Verkehrsunfalls durch den verletzten Fußgänger sucht die Polizei nach Unfallzeugen und bittet um Hinweise zu einem schwarzen BMW mit einem Korbacher Kennzeichen. Der Unfall passierte am Freitag, 27. September, um 22.45 Uhr im Mühlenweg. In Höhe des Hauses Nr. 12 kam dem 22 Jahre alten, komplett dunkel gekleideten Fußgänger der BMW entgegen. Der Fußgänger glaubt, dass der Autofahrer ihn gar nicht gesehen hat. Trotz des eigenen Sprungs zur Seite kam es zu einer Berührung zwischen Fußgänger und Auto mit der Folge eines Sturzes und einer damit verbundenen leichten Verletzung. Durch den Sturz kam es zudem zu einem Schaden am Mobiltelefon des jungen Mannes. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Dem 22-Jährigen war weder eine weitere Beschreibung des Autos noch des Fahrers möglich. Wer war zur Unfallzeit im Mühlenweg? Wer hat den BMW gesehen? Wer kann nähere Angaben zu dem Auto machen? Um sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitten die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel.: 06421/406-0.

Marburg - Kellereinbrüche festgestellt

Wann die Kellereinbrüche in dem Mehrparteienhaus am Anfang des Rollwiesenwegs nun genau waren, steht derzeit nicht fest. Die Tatzeit war jedoch definitiv vor Sonntag, 29. September, 16.30 Uhr. Die Polizei nahm drei Anzeigen wegen aufgebrochener Keller auf. Teilweise lag der Inhalt verstreut im Kellerflur. Der oder die Täter hatten offensichtlich das Mobiliar in diesen drei Kellern durchsucht. Ob tatsächlich Sachen fehlen, bedarf weiterer Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

