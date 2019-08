Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zollhof Bietingen: Eingeschleuste springen aus LKW

Bietingen (Landkreis Konstanz) (ots)

Am Nachmittag des 03. August 2019 beobachtete eine Zeugin im Bereich des Zollhofs Bietingen, dass mehrere Personen plötzlich aus einem LKW-Auflieger kletterten und sich sodann zu Fuß in Richtung Bietingen bewegten. Durch Zöllner konnten die Personen gestoppt und zum Grenzübergang zurückgebracht werden. Hier wurde festgestellt, dass die fünf Männer über keine Ausweisdokumente verfügten. Sie gaben an, aus Afghanistan zu kommen und sind nach eigenen Angaben im Alter von 18 bis 52 Jahre alt.

Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei ergaben nunmehr, daß der LKW-Auflieger, aus dem die Männer gesprungen waren, von der Türkei über Südeuropa nach Österreich und schließlich Deutschland eingereist war. Sein Ziel war die Schweiz. Offenbar hatten die geschleusten Personen bereits mehrere Tage in dem Sattelauflieger zugebracht und für ihre Schleusung jeweils einen größeren Geldbetrag an kriminelle Schleuserorganisationen bezahlt. Nach den Vernehmungen und der Spurensicherung gilt der türkische LKW-Fahrer bisher als nicht tatverdächtig. Die Geschleusten wurden an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizeiinspektion Konstanz dauern an.

Werle

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Mobil: 0175 901 8776

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell