Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Scheibe an Passat eingeschlagen und geklaut

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte einen 20-Jahre alten VW Passat, der an der Milsper Straße geparkt war. Die Täter schlugen vermutlich eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Hier fanden sie einen Zweitschlüssel und konnten das Fahrzeug problemlos starten. Es handelt sich um einen weißen VW Passat mit EN Kennzeichen. Der Kilometerstand betrug etwa 225.000 Kilometer. Hinweise zu der Tat können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

