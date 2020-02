Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Vorrang der Stadtbahn nicht beachtet - Zwei Fahrgäste nach Gefahrenbremsung verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag (19.02.2020) in der Neckarstraße offenbar den Vorrang einer einfahrenden Stadtbahn nicht beachtet und vor der Bahn die Gleise überquert. Der Unbekannte missachtete gegen 09.40 Uhr das gelbe Blinklicht und überquerte an der Haltestelle Stöckach die Gleise vor der herannahenden Stadtbahn der Linie U2. Ein unbekannter Zeuge versuchte noch, den Mann festzuhalten. Der 46 Jahre alte Stadtbahnfahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, führte eine Gefahrenbremsung durch. Dabei stürzten eine 68 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann in der Stadtbahn, beide verletzten sich. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie in Krankenhäuser. Der mutmaßliche Unfallverursacher war beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten bereits weitergegangen. Er soll laut Zeugen etwa 55 bis 60 Jahre alt und rund 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er soll ungepflegt gewesen sein und trug eine braune oder beige Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

