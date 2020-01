Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Sachbeschädigung durch Graffitis

Allensbach (ots)

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass der Schriftzug "TACO", der an einer Vielzahl von Flächen im Ortsgebiet aufgesprüht wurde, durch weitere Graffitis erweitert wurde. Die Graffiti-Sprayer kommunizieren auf ihrer Ebene offensichtlich durch die Darstellung der Kürzel "TACO", "ROG", "Fuck TACO", "Fuck ROG" und "PAX". Offensichtlich haben sich die Sprayer ihre gegenseitige Zu- und / oder Abneigung, vielleicht auch einen Friedensschluss mitzuteilen, was hier mit hohen Sachschäden und der Verschandelung fremden Eigentums einhergeht. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

