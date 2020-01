Polizeipräsidium Konstanz

Tuningen) Nach Pkw-Diebstahl und Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der A81 20-Jähriger in Haft

Der 20-jährige Mann, der, wie bereits berichtet, am Donnerstagmittag mit einem kurz zuvor in Tübingen gestohlenen Pkw auf der A 81 vor der Polizei geflüchtet und nach einem Verkehrsunfall vorläufig festgenommen worden ist, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der kosovarische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitagnachmittag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (mr)

