Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz und Reichenau-Waldsiedlung) Sachbeschädigungen auf Schulhöfen

Konstanz - Reichenau-Waldsiedlung (ots)

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass Unbekannte im Zeitraum seit dem Silvestertag auf dem Schulhof der Grundschule Reichenau-Waldsiedlung in der Straße "Am Herrlebühl" eine unzulässige Feuerstelle errichtet und dort Lagerfeuer entzündet hatten. Zusätzlich wurden durch die Zündung einer Vielzahl von Feuerwerkskörpern im Bereich der Schule Schäden an Sportgeräten und an diversen weiteren, dem Schulbetrieb dienenden Gegenständen verursacht. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

In der Nacht zum heutigen Freitag gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Schulhof der Pestalozzi-Gemeinschaftsschule in der Pestalozzistraße in Konstanz-Petershausen ein Mülleimer in Brand gesetzt worden sei. Beim Eintreffen von Polizeibeamten des Polizeireviers Konstanz war auf dem Schulhof bereits die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Konstanz im Einsatz und hatte das brennende Müllgefäß abgelöscht. Personen, die der Polizei in diesem Fall Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell