POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Falsche Polizeibeamte schlagen zu - Zeugen gesucht

Betrüger haben von einer Seniorin in der Goethestraße einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag ergaunert, indem sie sich als falsche Polizeibeamte ausgaben. Bereits am 18. Dezember 2019 kontaktierten die Unbekannten die Frau zum ersten Mal telefonisch und gaben unter anderem an, dass Falschgeld durch Banken ausgegeben werde. Daher solle sich die Geschädigte den Inhalt ihres Bankkontos auszahlen lassen und es den angeblichen Polizeibeamten übergeben. Diese würden es auf seine Echtheit prüfen und ihr anschließend wieder zurückgeben.

Die Seniorin wurde durch die Täter derart eingeschüchtert, dass sie den Anweisungen nachkam und am 19. und 20. Dezember jeweils Bargeld in insgesamt mittlerer fünfstelliger Höhe unter einem Vorwand von ihrem Bankkonto abhob. Die Geldübergabe fand am 20. Dezember um ca. 15 Uhr durch das geöffnete Badezimmerfenster der Frau statt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Goethestraße gemacht oder die Übergabe beobachtet haben. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäisches Aussehen mit dunklem Hautteint, ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und schlank. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rottweil unter Tel. 0741/477-0.

