Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Einbruch in ein Wohngebäude

Gottmadingen (ots)

Unbekannte Täter nutzten am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 16.00 bis 17.45 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner eines Wohngebäudes in der Gewerbestraße und verschafften sich gewaltsam an einer nach außen führenden Kellertüre Zutritt in das Gebäude, das sie komplett durchsuchten. Sei entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 14370, zu melden. Das betroffene Gebäude befindet sich im Bereich der Zufahrt von der Gewerbestraße zu der in Richtung Hilzingen führenden Landesstraße 190.

