Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald - Peterzell) Mehrere teils schwer verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 33 - Verursacherfahrzeug in Brand geraten

St. Georgen im Schwarzwald - Peterzell (ots)

Zu einem heftigen Verkehrsunfall mit mehreren teils schwer verletzten Personen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos ist es am Donnerstagspätnachmittag auf der Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen und Peterzell gekommen. Ein 30-jähriger Mann war zusammen mit einem 57 Jahre alten Beifahrer kurz nach 16 Uhr - von Villingen kommend - mit einem Mercedes Kombi der C-Klasse auf der B 33 in Richtung St. Georgen unterwegs. Etwa auf Höhe des Sägewerks bei Peterzell geriet der Mercedes des 30-Jährigen aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden VW Touran zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Mercedes des Unfallverursachers sofort in Brand. Trotz teils durch den Unfall erlittenen schweren Verletzungen konnten sich Fahrer und Beifahrer des Mercedes eigenständig aus dem zu brennen beginnenden Wagen befreien. Bei dem Unfall erlitten der 56-jährige Fahrer des Tourans und der Beifahrer des Mercedes schwere Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer und die 53-jährige Beifahrerin im Touran wurden leicht verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch die mit drei DRK-Rettungswagen und zwei Notärzten eintreffenden Rettungskräfte wurden die verletzten Personen in umliegende Kliniken gebracht. Zur Löschung des in Brand geratenen Autos und zur Unterstützung an der Unfallstelle war die Feuerwehr St. Georgen unter der Leitung von Florian Jäckle mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann eingesetzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich in der Folge um den Abtransport der mit insgesamt rund 35.000 Euro total beschädigten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 33 zwischen Peterzell und St. Georgen bis in die Abendstunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell