Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Überprüfung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen

Lüneburg (ots)

Am 26. September, zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr, fanden im gesamten Landkreis Heidekreis umfassende Kontrollen von Land- oder Forstwirtschaftlichen Fahrzeugen statt. Von 18 kontrollierten Fahrzeugen mussten 16 beanstandet werden. In vier Fällen kam es sogar zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Schwerpunkt dieser Kontrollen war die Überprüfung von Erntefahrzeugen (Mais- und Kartoffeltransporte). Es konnten sechs Überladungen festgestellt werden. Die mit Erntegut beladenen Anhänger überschritten das zulässige Gesamtgewicht um bis zu 64%. In drei Fällen musste die Weiterfahrt aus diesen Gründen untersagt werden. Die Kontrolle führte auch zur Beanstandung einer Vielzahl von technischen Mängeln. Insbesondere nicht funktionsfähige oder stark verschmutzte lichttechnische Einrichtungen sowie nicht vorschriftsmäßige Reifen konnten festgestellt bzw. geahndet werden und führten in einem Fall zur Untersagung der Weiterfahrt.

