Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres

Schwerin (ots)

In den frühen Abendstunden des 2. April bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Edgar-Bennert-Straße in Schwerin Lankow vor der Wohnungstür eines Nachbarn eine größere Blutlache und verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten den Wohnungsinhaber verletzt und dadurch offensichtlich bereits geschwächt antreffen. Durch die ebenfalls anwesende Besatzung eines Rettungswagens wurde die Person erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

