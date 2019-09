Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Kooperationsvereinbarung der Polizei Hamburg und der Polizeidirektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Am heutigen Dienstag unterzeichneten der Hamburger Polizeipräsident, Ralf Martin Meyer, und der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Thomas Ring, eine Kooperationsvereinbarung, welche die Sicherheitslage der benachbarten Regionen weiter verbessern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken soll. Polizeipräsident, Ralf Martin Meyer, betonte: "Wir sind alle auf gute Zusammenarbeit angewiesen, da das Leben keine Rücksicht auf Landesgrenzen nimmt. Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheitsarbeit sind beispielhaft für das Erfordernis überregionaler Denkweise. Diese Kooperation setzt an diesem Punkt an und intensiviert die konkrete Zusammenarbeit der Polizei Hamburg und der Polizeidirektion Lüneburg."

Diese Kooperationsvereinbarung bildet einen gemeinsamen Handlungsrahmen für die Vertiefung der strategischen und operativen Zusammenarbeit in der Bewältigung der alltäglichen und besonderen Herausforderungen polizeilicher Kernaufgaben.

Eine dieser besonderen Herausforderungen ist die Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung. Der Fokus wird bei diesem Schwerpunkt auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Bandenkriminalität sowie der Bekämpfung krimineller Strukturen gelegt. Bei der Bewältigung des Phänomens Wohnungseinbruchsdiebstahl, insbesondere durch sogenannte "reisende Tätergruppierungen", existiert bereits eine bestehende Zusammenarbeit, die nun fortgeführt und intensiviert wird.

Das Kooperationsfeld Verkehrsunfallbekämpfung und Verkehrssicherheitsarbeit bildet einen weiteren Schwerpunkt. Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie die Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr oder die Durchführung abgestimmter Kontrollmaßnahmen sollen abgestimmt und durchgeführt werden.

"Ich halte es für elementar wichtig, dass die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei Hamburg und der Polizeidirektion Lüneburg so erfolgreich fortgeführt wird. Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung gehen wir einen weiteren bedeutsamen Schritt.", lobt der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg die bereits bestehende Zusammenarbeit.

