Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Schwerer Verkehrsunfall in Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 16.10.2019; 08:10 Uhr, kam es in 49456 Bakum, Elmelager Straße , zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen schwer vereletzt wurden. Ein 24-jähriger aus Cappeln befuhr mit seinem PKW Dacia die Elmelager Straße von Bakum in Richtung der Landesstr. 843. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn auf den dortigen Grünstreifen ab. Der Fahrzeugführer lenkte gegen und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW Audi einer 42-jährigen aus Lohne. Durch den Zusammstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden im Wert von ca. 20000 Euro.

