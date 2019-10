Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - Versuchter Einbruch in Kiosk und Büro

Zwischen Freitag, 11. Oktober 2019, 21.00 Uhr und Montag, 14. Oktober 2019, 10.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter zunächst in einen Kiosk und anschließend in ein Büro an der Hauptstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nach bisherigen Erkenntnissen nicht in die jeweiligen Räume einzudringen. Durch die Einbruchsversuche kam es zu Sachschäden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Saterland /Ramsloh- Sachbeschädigung an PKW In der Zeit zwischen Sonntag, den 06.Oktober 2019, gegen 14.00 Uhr und Dienstag, den 08.Oktober 2019, um 11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Bergstraße die Motorhaube eines VW Polo zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 15.Oktober 2019, gegen 18.33 Uhr befuhr ein 17-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad die Westmarkstraße und kommt aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz wurde der Saterländer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

