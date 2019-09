Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß mit Hund

Uslar (ots)

USLAR/SCHONINGEN (stüw.) Am Dienstag, 10.09.2019, gegen 19.40 Uhr, kam es in Schoningen, Ahlbershäuser Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel befuhr mit einem Pkw in Schoningen die Ahlbershäuser Straße in Richtung Ahlbershausen. Plötzlich überquerte ein Hund die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Hund entfernte sich von der Unfallstelle.

