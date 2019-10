Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Singen-Friedingen

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Der 32-jährige Lenker eines Pkw befuhr am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr die Landesstraße 189 aus Richtung Volkertshausen in Richtung Friedingen. Zwischen Beuren an der Aach und Friedingen schloss er auf eine Gruppe von insgesamt sieben Rennradfahrern auf, die ebenfalls auf der Landesstraße 189 in Richtung Friedingen fuhr. Aus unbekannten Gründen ärgerte sich der 32-Jährige über die Radfahrergruppe, die er im Bereich des Ortseinganges von Friedingen hupend überholte. Der 32-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung der Friedinger Ortsmitte fort und stoppte sein Fahrzeug nach der Einmündung der Straße "Am Mühlweg" in die Beurener Straße. Hier wartete er am Straßenrand auf die Gruppe der Fahrradfahrer. Als diese in der Beurener Straße an ihm vorbeifuhr, ließ sich der 32-Jährige dazu hinreißen, einen der vorbeiradelnden Rennradfahrer anzugreifen. Er gab dem 55-jährigen Opfer einen Stoß gegen den Körper, woraufhin der 55-Jährige, der als Dritter der Gruppe am Tatverdächtigen vorbeifuhr, die Kontrolle über sein Rennrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu. Die Polizei leitete gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ein. Personen, die den Vorfall beobachteten und der Polizei sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lenker eines weiteren Pkw zur Tatzeit ebenfalls die Landesstraße 189 und die sich anschließende Beurener Straße im Ortsgebiet von Friedingen in Richtung Ortsmitte befahren haben.

