POL-GM: 221118-1249: E-Bike nach Einkauf verschwunden

Reichshof (ots) - Nur noch ihr durchtrenntes Kabelschloss fand am Mittwoch (21. November) eine 49-Jährige am Fahrradständer eines Einkaufsmarkts vor - mit ihrem E-Bike hatte sich ein Unbekannter davon gemacht. Die Geschädigte hatte ihr graues E-Bike der Marke Univega zwischen 14.55 und 15.10 Uhr an dem Fahrradständer an der Siegener Straße in Wildbergerhütte abgestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

