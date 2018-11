POL-GM: 221118-1248: Silberner Honda Civic gestohlen

Morsbach (ots) - Einen silbernen Honda Civic haben Unbekannte am Mittwoch (21. November) in Morsbach-Schlechtingen gestohlen. Der Geschädigte hatte sein 21 Jahre altes Auto gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz am Schlechtinger Berg abgestellt. Gegen 23.00 Uhr musste er feststellen, dass der Wagen zwischenzeitlich gestohlen wurde. Hinweise zum Verbleib des Wagens, an dem die Kennzeichen GM-CK314 angebracht waren, nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

