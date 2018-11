POL-GM: 221118-1247: Kleinkraftrad gestohlen

Engelskirchen (ots) - Ein schwarzes Kleinkraftrad ist am Mittwoch (21. November) in Ründeroth gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das Kleinkraftrad gegen 08.00 Uhr an der Oststraße abgestellt. Als er gegen 15.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war sein Gefährt verschwunden. An dem Kleinkraftrad war das Versicherungskennzeichen 417YFC angebracht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

