Cloppenburg - Sachbeschädigung an Sporthalle

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, wurde gegen 22.10 Uhr die Seiteneingangstür einer Sporthalle an der Leharstraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, kam es um 17.20 Uhr auf der B68 in Höhe der Einmündung zur Straße Uhlenflucht zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Essen und ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück mussten verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Ankum zu spät und fuhr auf den Quakenbrücker auf, der dann auf den Pkw der Essenerin weitergeschoben wurde. Die Essenerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 17000 Euro. Alle beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, kam es um 21.13 Uhr an der Kreuzung Osterstraße/Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln wollte von der Osterstraße aus nach links in die Hagenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Emstek, der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem auch eine Ampel beschädigt wurde. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 64000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

