Barßel - Diebstahl eines Mofas

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, zwischen 2:00 Uhr und 10:00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter eine Garage in der Wilhelm-Busch-Straße und entwendeten ein Mofa der Marke Fichtel&Sachs, Spartamet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

