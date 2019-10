Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 7:20 Uhr, kam es in der Straße Bei Thesings Kreuz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Vechta kam dort aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine hölzerne Bank und anschließend gegen einen Baum. Der Pkw wurde dann zurück auf die Straße geschleudert. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Vechta - Diebstahl eines Kaminofens

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 21. September 2019, 12:00 Uhr, und Freitag, 11. Oktober 2019, 10:00 Uhr, einen zerlegten, eingelagerten, historischen Kaminofen mit einem Gesamtgewicht von einer Tonne aus einer Garage in der Bahnhofsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Marmorwaschbeckens

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Oktober 2019, 16:00 Uhr, und Samstag, 12. Oktober 2019, 8:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein in Folie geschweißtes Marmorwaschbecken von einer Neubaubaustelle im Östings Busch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Brand eines E-Bike-Akkus

Am Montag, 14. Oktober 2019, gegen 7:00 Uhr geriet in der Holtruper Straße der Akku eines E-Bikes in Brand. Hierdurch wurde ein weiteres E-Bike beschädigt. Beide Räder waren in der Garage eines Wohnhaues abgestellt. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Lohne - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10. Oktober 2019, 22:30 Uhr, und Freitag, 11. Oktober 2019, 1:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Widukindstraße ein vor einem Haus abgestelltes E-Bike. Es handelt sich dabei um ein orangenes E-Bike der Marke Batavus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 14. Oktober 2019, ist es in der Zeit zwischen, 7:25 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Straße In der Wiek zu einem Tageswohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines Wohnhauses ein. Im Wohnhaus durchsuchten die Täter die Räume nach Diebesgut. Bislang können noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Lohne - Mülltonnenbrand

Am Montag, 14. Oktober 2019, zwischen 23:03 Uhr und 23:20 Uhr, zogen bislang unbekannte Täter eine Papiertonne auf die rückwärtige Seite des Schulgeländes in der Gertrudenstraße und zündeten diese an. Die Tonne brennt fast komplett aus. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war ebenfalls vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Oktober 2019, 17:45 Uhr und Sonntag, 13. Oktober 2019, 13:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat im Haferweg mit einem spitzen Gegenstand. Es konnte ein langer Kratzer über beide linksseitige Türen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag 14. Oktober 2019, zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter drei Reifen eines auf einem Firmenparkplatz in der Ahlhorner Straße abgestellten Ford Fiesta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 2:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Dersastraße. Auf Höhe der Lohner Straße wurde er durch Polizeibeamte kontrolliert. Es bestand der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Oktober 2019, zwischen 8:55 Uhr und 10:45 Uhr, kam es in der Dinklager Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Parkvorgang gegen einen in der Parkflücke stehenden Citroen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Eine 27-Jährige Fahrradfahrerin aus Lohne befuhr am Montag, um 13.30 Uhr den Grenzweg in Richtung B 214 und wollte diese in Richtung Alte Bundesstraße überqueren. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines 49-jährigen Pkw-Fahrers aus Löningen, der die B 214 in Richtung Steinfeld befuhr. Der Pkw-Fahrer versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er nach rechts auswich. Er erfasste jedoch noch das Hinterrad, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

