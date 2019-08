Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Radfahrerin schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Bereits am 28.06.2019, gegen 11:00 Uhr ereignete sich in der Bergstraße in Hildesheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt worden ist. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Nach bisher vorliegenden Informationen wurde die 30-jährige Radfahrerin aus Hildesheim durch einen silbergrauen Pkw geschnitten, wodurch sie mit ihrem E-Bike stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Das Verursacherfahrzeug setzte seine Fahrt fort. Der Vorfall soll durch zwei Passanten beobachtet worden sein, die sich im Anschluss um die Frau kümmerten.

Die zuständigen Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Personen, die der Frau zur Hilfe gekommen sind oder auch den Fahrzeugführer bzw. -führerin selbst, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

