Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Reifenentsorgung

Mahlum (js) Unbekannte haben in dem Wald bei der Ortschaft Mahlum eine große Menge an alten Autoreifen verschiedener Hersteller abgelagert. Dies muss in dem Zeitraum ab dem 25.07.2019 geschehen sein. Der betreffende Ort befindet sich in dem Wald in Richtung der Ortschaft Sehlde ind er Verlängerung der Friedhofstraße in Mahlum. Dort wurden die Reifen am Rand eines Waldweges abgelegt. Personen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

