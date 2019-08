Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B 3 mit drei verletzten Personen -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 27.08.2019 gegen 17.23 Uhr befährt ein 39-Jähriger aus Messenkamp mit einem Kleintransporter die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Alfeld, aus Richtung Elze kommend. In der Gemarkung Banteln überholt er vor einer leichten Rechtskurve einen vorrausfahrenden Sattelzug, wobei er den entgegenkommenden Pkw DB einer 18-jährigen Gronauerin übersieht. Es kommt zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Pkw, wobei beide Fahrzeugführer sowie ein 18-jähriger Delligser, der sich in dem Pkw als Beifahrer befand, verletzt werden. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, nach derzeitigem Stand wird von leichteren Verletzungen ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell