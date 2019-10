Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Freitag, 11. Oktober 2019, 18.00 Uhr, und Montag, 14. Oktober 2019, 05.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Lagerhalle in der Straße Krumbäken Kämpe ein. Aus der Halle wurden diverse Werkmaschinen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Dinklage - 16-jähriger führt Pkw ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, wurde ein 16-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt um 01.12 Uhr auf der Goethestraße kontrolliert. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an keinerlei Dokumente zum Fahrzeug und seiner Person mitzuführen. Seine mündlich angegebenen Personalien hielten der Überprüfung nicht stand, da sie falsch waren. Der 16-Jährige und sein ebenfalls jugendlicher Beifahrer wurden ihren Eltern übergeben. Gegen den Fahrer wurden Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der falschen Namensangabe gefertigt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Von Sonntag, 13. Oktober 2019, 18.00 Uhr bis Dienstag, 15. Oktober 2019, 14.45 Uhr stellte eine 26-jährige aus Vechta, ihren Pkw schwarzen VW Polo auf einem Grünstreifen gegenüber eines Wohnhauses in der Eschstraße in Vechta ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie einen Lackkratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441/943-0.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 15:10.2019, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:05 Uhr stellte eine 41-jähriger aus Vechta seinen weißen Pkw BMW-X5 auf dem Parkplatz in der Gildestraße in Vechta ab. Später stellte er dann teils tiefe Lackkratzer am hinteren linken Bereich seine Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441/943-0.

