Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L173, Villingen-Schwenningen) Autofahrt endet in Leitplanke

L173, Villingen-Schwenningen (ots)

Mit ihrem Fahrzeug ist eine 61-Jährige am Donnerstag auf der L173 in die Leitplanke gerutscht. Die Autofahrerin war gegen 10.20 Uhr auf der Landstraße von Lochenrain in Richtung Mühlhausen unterwegs. Auf abschüssiger Fahrbahn kam sie mit ihrem Audi in einer engen Rechtskurve ins Rutschen und landete in der Leitplanke. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Trotz winterlicher Verhältnisse war die Frau mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs. Sie muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07461 941-116

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell