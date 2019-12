Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW fährt auf Sattelzug - eine Person schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer wurde am Freitag, 27. Dezember gegen 15.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße schwer verletzt. Der Hammer war mit seinem PKW stadtauswärts unterwegs und fuhr auf einem am Straßenrand hinter einer leichten Linkskurve liegengebliebenen rumänischen Sattelauflieger. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 51-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Sattelzug konnte notdürftig an der Unfallstelle repariert werden, um selbständig die nächste Werkstatt aufzusuchen. Die Kamener Straße war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden in Höhe des Selbachparks gesperrt. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell