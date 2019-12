Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer beschädigte am 26. Dezember, gegen 5.30 Uhr, zwei Fahrzeuge an der Zoetermeerstraße. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer in unmittelbarer Nähe zum Unfallort antreffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Wache musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.(jb)

