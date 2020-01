Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Mobile Toilette beschädigt

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter richteten am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Zeppelinstraße Sachschaden am Kunststoffgehäuse einer mobilen Toilette an, indem sie mit einem Feuerwerkskörper die Seitenwand der Toilette heraussprengten. Die Toilette steht bei einem sich in der Zeppelinstraße befindlichen Obststand. Von einem Kinder- oder Jugendstreich ist nicht auszugehen, da der Hinweisgeber, der den Vorfall der Polizei meldete, aus einiger Entfernung beobachtete, wie nach der Detonation des Feuerwerkskörpers ein Pkw vom Tatort wegfuhr. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das benutzte Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

