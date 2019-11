Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Doppelhaushälfte

Issum (ots)

Unbekannte Einbrecher sind vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 03.11.2019, in ein Haus auf der Friedensstraße im Ortsteil Sevelen eingedrungen. Über einen Nachbargarten gelangten die Einbrecher an die Hausrückseite und hebelten dort ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Nachbarn, die aufgrund der Abwesenheit der Wohnungsbesitzer, nach dem rechten schauten, hatten den Einbruch am Sonntag gegen 13.30 Uhr bemerkt. Ob die Täter Beute gemachte haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

