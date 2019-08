Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190827 - 918 Frankfurt-Bornheim: Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag ereignete sich in der Münzenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer miteinander zusammenstießen und sich schwer verletzten.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 16:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Friedberger Landstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Dabei nutzte er den Schutzstreifen für Radfahrer, fuhr jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Als er in die Münzenberger Straße einbog, setzte er seinen Weg im Gegenverkehr auf dem Fahrradschutzstreifen fort. Dabei kollidierte er frontal mit einer 51-jährigen Frau, die mit ihrem Rad ordnungsgemäß in Richtung Friedberger Landstraße unterwegs war.

Beide trugen nicht unerhebliche Verletzungen davon. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden für die weitere medizinische Versorgung mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

