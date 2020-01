Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/N)Sachschaden nach Kollision mit Linienbus 3.1.2020

Oberndorf (ots)

In der Webertalstraße kam es am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus beteiligt war. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Unfallursache war eine Vorfahrtsverletzung eines 69-jährigen Audi-Fahrers. Dessen Auto musste abgeschleppt werden, weil es nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war. Da zunächst angenommen wurde, dass ein Kleinkind im Auto des Unfallverursachers verletzt worden war, wurde auch der Rettungsdienst und der Notarzt hinzugerufen. Dies hat sich letztendlich aber nicht bestätigt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell