Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Rotlicht nicht beachtet und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Mini-Coopers hat in der Nacht zum Donnerstag (20.02.2020) auf der Gaisburger Brücke offenbar das Rotlicht nicht beachtet und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 28-jähriger Mann fuhr gegen 00.15 Uhr mit seinem Fiat von der Bundesstraße 10 die Auffahrtsrampe zur Gaisburger Brücke hoch und wollte nach rechts in Richtung Stuttgart-Ost abbiegen. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete fuhr er los und bemerkte, dass ein Mini-Cooper in der Talstraße aus Richtung Mercedesstraße heranfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 28-Jährige nach rechts und streifte den Bordstein sowie ein Verkehrszeichen. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 3.000 Euro. Der Fahrer des Mini-Coopers hielt kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

