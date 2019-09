Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer im "Haus des Handwerks"

Bremerhaven (ots)

Gegen 06:40 Uhr am 04.09.2019 wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im "Haus des Handwerks" alarmiert. Aufgrund einer Vielzahl von Anrufern mit ungenauen Angaben in der Regionalleitstelle, war unklar ob es sich bei dem Einsatz um ein oder zwei Einsatzstellen handelt. Die Erkundung ergab, dass es in der Tischlerei des Gebäudes brannte und es keine zwei Einsatzstellen gab. Es wurden zwei Trupps unter PA zur Brandbekämpfung und Belüftung des Gebäudes eingesetzt. Die Feuerwehr war insgesamt mit 27 Einsatzbeamten vor Ort. Über die Ursache und Schadenshöhe, kann die Feuerwehr keinen Angaben machen.

